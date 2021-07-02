Свердловский лесничий заплатит 600 тысяч рублей штрафа за взяточничество

Свердловский лесничий заплатит 600 тысяч рублей штрафа за взяточничество
Свердловский лесничий заплатит 600 тысяч рублей штрафа за взяточничество
Сегодня, 13:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К штрафу в 600 тысяч рублей приговорен лесничий из Нижних Серег, который выявил факт незаконной рубки леса и закрыл на это глаза за вознаграждение.

Сотрудник Бисертского участкового лесничества признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение бездействия в пользу взяткодателя), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2017 года он выявил факт незаконной порубки 10 деревьев породы «пихта», но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Вместо этого мужчина предложил заготовщику (уголовное дело за дачу взятки в отношении него выделено в отдельное производство), заплатить за покровительство 20 тысяч рублей.

Подобное предложение лесничий сделал и другим «черным лесорубам» в мае 2018 года.

По решению суда мужчине придется выплатить штраф — 600 тыс. рублей в доход государства. Также он лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на 3 года.

Напомним, за покровительство «черным лесорубам» свердловскому лесничему из Шалинского района грозит 4 года тюрьмы. В начале лета 2019 года мужчина получил сообщение о незаконной рубке леса, но не принял должных мер.

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