Указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми подписал Владимир Путин

Согласно документу выплаты положены:
— Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).
— Инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).
При этом единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка, достигшего 6-летнего возраста.
Обратиться за единовременной выплатой можно в Пенсионный фонд России до 1 ноября 2021 года.
Напомним, о дистанте в школах в начале учебного года рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии с населением 30 июня. Начальные классы в школах начнут учиться очно в сентябре, заявил глава государства.