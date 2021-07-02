Указ о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми подписал Владимир Путин

Указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Деньги на счета родителей должны поступить в августе — декабре 2021 года.

Согласно документу выплаты положены: — Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). — Инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). При этом единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка, достигшего 6-летнего возраста. Обратиться за единовременной выплатой можно в Пенсионный фонд России до 1 ноября 2021 года. Напомним, о дистанте в школах в начале учебного года рассказал Владимир Путин в ходе прямой линии с населением 30 июня. Начальные классы в школах начнут учиться очно в сентябре, заявил глава государства. О дистанте в школах в начале учебного года рассказал Владимир Путин

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