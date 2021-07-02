Увеличение цены и контракты без торгов. Как «Титановая долина» проводит госзакупки?

Всего, согласно данным сервиса анализа госзакупок «Маркер», с начала своего существования «Титановая долина» заключила 414 контрактов с проблемными индикаторами.
Увеличение цены контракта
Чаще всего ОЭЗ заключает договоры с повышением начальной цены закупки более, чем на 10 процентов. Всего у «Титановой долины» 194 таких контракта.
Например, торговая процедура на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории (посадка деревьев и кустарников) проходила с начальной ценой в 1,8 млн рублей. На торги заявилась лишь одна компания — ООО «Стройпромсервис», подняв цену до 1,9 млн рублей. С ней и был заключен контракт, стоимость которого поднялась до 2,3 млн рублей.
Помимо закупок, связанных со строительством, «Титановая долина» заключает договора с поднятием начальной цены на различные услуги технического обслуживания. Так, услуги по информационному сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» ежегодно оказывает одна и та же компания, занимающаяся именно этим программным обеспечением — ООО «КонсультантПлюсСервис». И каждый раз конечная сумма контракта оказывается выше, чем начальная цена, заявленная заказчиком. В 2020 году она поднялась с 485 до 587 тысяч рублей.
По словам экспертов, закон позволяет увеличивать цену контракта, но не более, чем на 10%. Делать это можно, например, при закупке услуг у единственного поставщика на тепло-, газо-, водоснабжение и других коммунальных услуг. А также, если услуги предоставляются из сферы деятельности естественных монополий.
Это как раз тот случай у «Титановой долины» с договором на программное обеспечение. Этим занимаются только узкоспециализированные компании, которые имеют право устанавливать и обслуживать различные информационные системы. Возможно другого поставщика просто не существует,рассказал редакции юрист Сергей Волков.
Также, по словам специалиста, штраф за изменение цены контракта более, чем на 10% для контрактного управляющего составит 20 тысяч рублей, для предприятия заказчика — 200 тысяч рублей.
Контракты без торгов
«Титановая долина» заключила 93 контракта напрямую, то есть без проведения аукциона. В основном это мелкие договоры, цена которых варьируется от 100 до 400 тысяч рублей. Предметами таких контрактов становятся нанесение дорожной разметки, мойка транспортных средств, уборка помещений, изготовление мебели и т. д.
Здесь также, по словам юриста, есть законные основания. Заключать договоры без проведения торгов можно, если сумма контракта составляет не более 600 тысяч рублей.
При этом годовой объем таких закупок не должен быть больше 10% совокупного годового объема закупок заказчика и 50 млн рублей,сообщил Сергей Волков.
Одним из последних крупных контрактов, заключенных напрямую, стало выполнение госэкспертизы проектной документации артезианских скважин на территории ОЭЗ. Договор на 927 тысяч рублей был заключен с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
В этом случае, как рассказал юрист, тоже действует закон о предоставлении услуг из сферы деятельности естественных монополий. Государственную экспертизу вправе выполнять лишь одно госучреждение.
Контракты без снижения с единственной заявкой
В некоторых случаях торги «Титановой долины» проходят без понижения начальной цены или с понижением менее 2%. Аукцион на разработку проектной документации трех объектов в районе Екатеринбурга на площадке «Уктус» стоимостью 47 млн рублей выиграла челябинская компания ООО «СК-Проект». Заявка данной компании была единственной. Цена в ходе торгов была снижена лишь на 50 тысяч рублей.
Без снижения начальной цены прошел аукцион по строительству автомобильной дороги. Контракт на 53 млн рублей был заключен с единственным участником торгов ООО «Промтех-Сибирь».
Если в закупке участвовала только одна заявка, то в этом случае конкурентная процедура признается несостоявшейся, и заказчик может заключить контракт с единственным участником. Цена контракта должна быть равна НМЦ или сумме, которую предложил поставщик. В таких закупках на этапе приемки товара заказчик должен будет привлечь к оценке внешних экпертов,сообщил редакции юрист.
Напомним, особая экономическая зона «Титановая долина» Приоритетными отраслевыми направления ОЭЗ являются авиастроение, производство изделий из титана, производство оборудования и компонентов для машиностроения и металлургии, деревообработка, медицинская промышленность, производство строительных материалов.
В недавнем времени стало известно, что на площадку ОЭЗ планирует зайти бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский со строительством кремниевого завода. Однако жители Верхней Салды выступают против его появления, так как считают подобное производство экологически опасным.