Увеличение цены и контракты без торгов. Как «Титановая долина» проводит госзакупки?

Помимо закупок, связанных со строительством, «Титановая долина» заключает договора с поднятием начальной цены на различные услуги технического обслуживания. Так, услуги по информационному сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» ежегодно оказывает одна и та же компания, занимающаяся именно этим программным обеспечением — ООО «КонсультантПлюсСервис». И каждый раз конечная сумма контракта оказывается выше, чем начальная цена, заявленная заказчиком. В 2020 году она поднялась с 485 до 587 тысяч рублей.