За убийство напарника из-за обиды свердловчанин приговорен к 9,5 годам тюрьмы

Богдановичский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал с ножом на напарника по работе в ходе совместного распития спиртного и нанес ему смертельные раны. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.
Изначально осужденный написал явку с повинной, но потом передумал, когда понял, что ему грозит реальный срок за совершенное преступление.
Пытаясь избежать наказания, мужчина предложил следствию и суду доводы о неосторожном характере причинения смерти. Однако версия осужденного противоречила заключению эксперта о наличии у потерпевшего не менее 2 ранений шеи, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В итоге житель Богдановича был призгнан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, житель Богдановича, убивший с помощью ножа свою соседку, почти месяц прятал ее тело за диваном в комнате, где произошло преступление.