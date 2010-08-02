Мужчины тоже плачут. Над фильмами
2 августа 2010, 18:08ОбществоIrinaKoshp
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BBC News Magazine опубликовал названия 20 фильмов, которые заставляют мужчин плакать.
Выбор производился на основании писем читателей. Первым всписке идет заключительная сцена из "Властелина колец: Возвращениекороля". Также в перечень попали "Побег из Шоушенка","Марли и я" и "Бэйб". Отдельного упоминания удостоилсяпиксаровский "Вверх". Один из читателей написал, что, так как егозять не плакал на этой картине, то теперь он убежден, что его родственник -робот. Авторы статьи отмечают, что поводом к её написанию стало обсуждение"Истории игрушек-3". Как оказалось, эта анимационная лента тронуламногих мужчин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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