«Ночной сухой закон» начал действовать в Нижнем Тагиле

Теперь все 30 магазинов Нижнего Тагила, где ранее ночами продавался «высокоградусный»алкоголь, не имеют права торговать им с полуночи и до 7 часов утра. Какрассказала нам начальник отдела торговли администрации города Галина Веверица,нарушители даже могут лишиться лицензии. Эта мера призвана не только ограничитьупотребление спиртного, но и убрать шумные пьяные компании с ночных улиц. Ведь,запрет не распространяется на кафе и рестораны, где и можно будет культурноупотреблять крепкий алкоголь. Конечно же, винные магазины существенно потеряютв прибыли. У многих из них ночной оборот едва ли не больше чем дневной. Тем неменее, уже в минувшую ночь в винных отделах круглосуточных магазинов крепкоеспиртное убрали с глаз долой. А в точках с современным оборудованием –перенастроили кассы. И теперь водку или коньяк попросту не пробьют. Между тем,как считают некоторые продавцы алкоголя, «ночной сухой закон» может привести кволне спекуляции. Торговать водкой по ночам будут из-под полы. Да и не всежители Нижнего Тагила воспринимают новое постановление оптимистично. Некоторыесчитают, что работать закон не будет, ведь кому надо, могут купить спиртное иднём. К тому же, запрет распространяется только на алкоголь крепче 15-тиградусов. А значит пиво, джин и даже вина и шампанское ночью по-прежнему можнобудет приобрести.