Патриарх Кирилл призывает всех молиться о дожде
2 августа 2010, 08:20ОбществоIrinaKoshp
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих сообща молиться о прекращении засухи.
Патриарх Кирилл обратился к верующим в воскресенье на площади перед Преображенским собором Серафимо-Дивеевского монастыря.
Патриарх Кирилл:
— Я призываю всех верных чад Русской православной церкви объединиться в молитве о ниспослании дождя на нашу погибающую от зноя землю.
© Интерфакс
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