Патриарх Кирилл призывает всех молиться о дожде

Патриарх Кирилл обратился к верующим в воскресенье на площади перед Преображенским собором Серафимо-Дивеевского монастыря.

— Я призываю всех верных чад Русской православной церкви объединиться в молитве о ниспослании дождя на нашу погибающую от зноя землю.