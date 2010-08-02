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Патриарх Кирилл призывает всех молиться о дожде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Патриарх Кирилл призывает всех молиться о дожде

2 августа 2010, 08:20ОбществоIrinaKoshp
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