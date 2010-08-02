Портрет творца создают художники Нижнего Тагила
2 августа 2010, 18:16ОбществоIrinaKoshp
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Портрет творца создают художники Нижнего Тагила. Увидеть его тагильчане смогут уже на этой неделе.
Творец – это мыслящий, созидающий человек. А «Портреттворца» - новая выставка в музее изобразительных искусств. Она откроется 5-гоавгуста. Творца запечатлели на портретах, фотографиях, в скульптурных играфически работах известные и начинающие художники Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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