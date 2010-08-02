Портрет творца создают художники Нижнего Тагила

Творец – это мыслящий, созидающий человек. А «Портреттворца» - новая выставка в музее изобразительных искусств. Она откроется 5-гоавгуста. Творца запечатлели на портретах, фотографиях, в скульптурных играфически работах известные и начинающие художники Нижнего Тагила.