Производство водки в Свердловской области уменьшилось на треть

Как пишет АПИ, об этом свидетельствуют опубликованные данные Свердловскстата. Также сократилось производство маргариновой продукции, сырных продуктов и колбасных изделий. А вотпроизводство кондитерских изделий, напротив, возросло почти на треть, а так же мяса и цельномолочной продукции.