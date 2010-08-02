Производство водки в Свердловской области уменьшилось на треть
2 августа 2010, 18:35ОбществоIrinaKoshp
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Производство водки в Свердловской области сократилось более чем на треть за полгода.
Как пишет АПИ, об этом свидетельствуют опубликованные данные Свердловскстата. Также сократилось производство маргариновой продукции, сырных продуктов и колбасных изделий. А вотпроизводство кондитерских изделий, напротив, возросло почти на треть, а так же мяса и цельномолочной продукции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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