Съел арбуз – попал в больницу

Как отмечают специалисты, отравление арбузом проявляетсятакже, как и любое другое отравление: у человека повышается температура, появляютсяболи в области живота, тошнота, рвота, жидкий стул. Действовать при такихпризнаках стоит немедленно: необходимо обеспечить больному большое количествочистой кипяченой питьевой воды, а также принять «Регидрон» и «Смекту». Если признакиотравления не исчезают, необходимо обратиться к врачу.Почему же и летом имеют место отравление бахчевыми? Потомучто, по мнению специалистов, не стоит торопиться и приобретать ранние плоды. Безопасныедля здоровья арбузы появляются не ранее конца августа. Ранние арбузы – это плоды,в выращивании которых использовалось очень много разнообразных удобрений,которые накапливаются в кожуре и мякоти.В этом году поспевание арбузов оказалось аномально ранним,однако специалисты рекомендуют тщательно выбирать плоды. Например, покупательможет смело требовать документы на арбузы, которые должны быть у каждогопродавца. Кроме того, стоит учитывать и определенные правила:1. Не покупать арбузы на трассах2. Не приобретать арбузы, целостность корочки которых нарушена. Разрезанные, илирасколотые арбузы – это повышенный риск.3. Необходимо выбирать не слишком большие арбузы, так как очень крупные плодыпрактически всегда насыщены нитратами.4. Дома можно провести тест на выявление красителей в арбузах: необходимо опуститькусочек мякоти в воду, если она окрасится в розовый цвет, тут не обошлосьбез искусственных красителей.5. Арбуз должен иметь свежий запах, если арбуз пахнет чем-то кислым и несвежим –его не стоит употреблять в пищу.6. Детям можно давать только мякоть из середины арбуза, так как она наиболее безопасна.