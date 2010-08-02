Шумоизоляция автомобиля (мастер класс)
2 августа 2010, 08:04ОбществоСергей Демидов
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Шумоизоляция салона автомобиля помогает избавиться от громких звуков. Для водителя это снижение утомляемости и раздражительности, которые могут привести к возникновению аварий на дорогах, особенно, когда речь идет о длительных поездках.
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