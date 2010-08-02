Сотруднику колонии грозит срок за курительную смесь

В марте на КПП исправительной колонии №12 был задержан начальник караула объединеннойпожарной части учреждения. У него обнаружили курительную смесь массой 3,7грамма, то есть в особо крупном размере. Как выяснилось, пожарный принёснаркотики одному из заключённых за вознаграждение в размере 5-ти тысяч рублей.Как отметили в пресс-службе следственного управления областной прокуратуры,ранее этот же сотрудник колонии за 1,5 тысячи рублей проносил заключённомусотовый телефон. Теперь пожарного обвиняют в превышении полномочий, получениивзятки за совершение незаконных действий и покушение на незаконный сбытнаркотических средств в особо крупном размере, совершенный лицом сиспользованием своего служебного положения. Дело передано в суд Ленинскогорайона города Нижнего Тагила.