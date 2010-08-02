Тагильчане могут отправить детей отдохнуть за 20% от стоимости путевки

Как рассказали нам в управлении соцзащиты Тагилстроевского района, жители города, подавшие заявленияна получение путевок не пришли за ними, и теперь нужно найти новых желающихотправить своих детей отдохнуть. За детский отдых нужно заплатить 20% отреальной стоимости – это две тысячи рублей. Подробную информацию можно узнатьпо телефону 32- 91-94.