Тагильчане могут отправить детей отдохнуть за 20% от стоимости путевки
2 августа 2010, 18:30ОбществоIrinaKoshp
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На третью смену в оздоровительные лагеря «Звонкие голоса» и «Лесной ручеёк» пропадают путевки.
Как рассказали нам в управлении соцзащиты Тагилстроевского района, жители города, подавшие заявленияна получение путевок не пришли за ними, и теперь нужно найти новых желающихотправить своих детей отдохнуть. За детский отдых нужно заплатить 20% отреальной стоимости – это две тысячи рублей. Подробную информацию можно узнатьпо телефону 32- 91-94.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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