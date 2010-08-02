Тагильские десантники отмечают сегодня день ВДВ

На набережной городского пруда, у памятника воинам-тагильчанамсостоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию десантных войск. Ветеранов«Войск дяди Васи» - так, шутя, расшифровывают десантники аббревиатуру ВДВ, собралось около 300-отчеловек. По окончании митинга, в акваторию городского пруда приводнялисьпарашютисты под дружные крики «За ВДВ!». Как рассказал председательнижнетагильского отделения союза ветеранов Афганистана Андрей Банников, вНижнем Тагиле сегодня около 2,5 тысяч десантников. Многие из них сегодня вышлина улицы с флагами ВДВ и в голубых беретах. По данным на 16 часов никакихнештатных ситуаций в городе не зарегистрировано, рассказали нам в пресс-службеУВД Нижнего Тагила. Во всяком случае, жалоб от тагильчан в дежурную часть непоступало. Милиционеры работают в усиленном режиме.