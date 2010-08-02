В России отмечается День ВДВ

На улицах уральской столицы ежегодно 2 августа уже с утра можно наблюдать людей в голубых тельняшках, беретах, шумно отмечающих свой праздник. Десантники начали собираться на Плотинке в 8 часов утра.

Девиз бойцов воздушно-десантных войск — «крылатой пехоты», «голубых беретов» — «Никто, кроме нас!». В Историческом сквере соберутся ветераны воздушно-десантных подразделений. На Плотинке ежегодно проходят показательные прыжки спортсменов-парашютистов, после чего колонна десантников следует до монумента «Черный тюльпан» на площади Российской армии. Здесь проходит митинг, после этого — показательные выступления.

Традиционными местами ежегодных встреч «голубых беретов» являются ЦПКиО имени Маяковского, площадь Российской армии, дендрарий на улице 8 Марта и Исторический сквер. Массовое гулянье десантников организуют на аэродроме «Логиново» в Белоярском районе. Также на базе аэродрома пройдут показательные выступления мастеров различных видов спорта: борьбы на руках, стрельбы из пневматической винтовки, силового многоборья и выступления участников авиа- и ракетомодельных кружков и клубов.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась со 2 августа 1930 года — тогда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени отмечается День Воздушно-десантных войск.