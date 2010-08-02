В три с половиной миллиарда обойдется Уралу создание духовного центра

Так, на транспортное кольцо от Алапаевскадо Верхотурья потребуется около четырех миллиардов рублей, на строительствогостиницы-кафе - свыше 2 миллиардов. Финансирование должно вестись за счетразных источников — федерального, областного и муниципального бюджетов. Какпишет «Город ФМ», значительную часть средств могут вложить спонсоры. Напомню,что с предложением восстановить монастырский комплекс "Верхотурье" кДмитрию Медведеву обратился Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Готовуюпрограмму по развитию, президенту нужно предоставить до 20 августа.