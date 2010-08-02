В три с половиной миллиарда обойдется Уралу создание духовного центра
2 августа 2010, 18:12ОбществоIrinaKoshp
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В три с половиной миллиарда рублей обойдется Уралу превращение Верхотурья в духовный паломнический центр.
Так, на транспортное кольцо от Алапаевскадо Верхотурья потребуется около четырех миллиардов рублей, на строительствогостиницы-кафе - свыше 2 миллиардов. Финансирование должно вестись за счетразных источников — федерального, областного и муниципального бюджетов. Какпишет «Город ФМ», значительную часть средств могут вложить спонсоры. Напомню,что с предложением восстановить монастырский комплекс "Верхотурье" кДмитрию Медведеву обратился Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Готовуюпрограмму по развитию, президенту нужно предоставить до 20 августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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