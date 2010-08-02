Выходные были самыми жаркими за 130 лет

По данным нижнетагильской метеостанции, в субботу, 31 июля,было почти 33 градуса жары, а в воскресение, 1-го августа, +32. Как рассказаладежурный синоптик Свердловского Гидрометеоцентра Елена Носаль, на этойнеделе в Нижнем Тагиле ситуация не изменится. В среду и четверг ожидаетсянебольшое похолодание – на один два градуса, а в выходные столбик термометраопять поднимется выше +30-ти. Охлаждающих дождей тагильчанам ждать не стоит,максимум, на что можно рассчитывать – это сухие грозы.