Выходные были самыми жаркими за 130 лет
2 августа 2010, 17:46ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прошедшие выходные стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений на Урале - это более 130 лет.
По данным нижнетагильской метеостанции, в субботу, 31 июля,было почти 33 градуса жары, а в воскресение, 1-го августа, +32. Как рассказаладежурный синоптик Свердловского Гидрометеоцентра Елена Носаль, на этойнеделе в Нижнем Тагиле ситуация не изменится. В среду и четверг ожидаетсянебольшое похолодание – на один два градуса, а в выходные столбик термометраопять поднимется выше +30-ти. Охлаждающих дождей тагильчанам ждать не стоит,максимум, на что можно рассчитывать – это сухие грозы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей