Жителей Свердловской области «утопили» в атмосферной грязи

Как сообщили в Свердловскстате, в первой половине 2010 года производители и распределители электроэнергии, газа и воды увеличили выбросы на 19,4 тысячи тонн (+7,1%), транспорт и предприятия связи — на 10,5 тысячи тонн (+11,6). Обрабатывающие производства, наоборот, сократили загрязнение воздуха на 8,2 тысячи тонн (-5,2%).

С января по июнь промышленные предприятия региона выбросили в атмосферу 614,7 тысячи тонн отходов, что на 29,5 тысячи тонн меньше, чем в те же месяцы 2009 года. При этом в Асбесте показатели увеличились на 12,1%, а в Реже — в 7,5 раза.