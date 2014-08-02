Тагильчане сегодня отмечают День ВДВ!
«За ВДВ!» - раздается сегодня по всему Нижнему Тагилу. Наступил вечер 2 августа, а это значит - в самом разгаре празднование одного из самых шумных праздников - Дня воздушно-десантных войск.
Отмечают этот праздник те, кто в свое время носил голубые береты. Датой основания российских ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день на учениях Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) - один из самых молодых родов войск в Вооруженных Силах России. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она не считалась бы. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто кроме нас», заслуженно считаются элитой российской армии.
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