Тагильчане сегодня отмечают День ВДВ!

Отмечают этот праздник те, кто в свое время носил голубые береты. Датой основания российских ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день на учениях Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году.