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Аварийная замена труб ведется на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аварийная замена труб ведется на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:00Общество
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