Аварийная замена труб ведется на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Провели обследование, определили дефектные участки. Сейчас в аварийном порядке приступаем к их замене. Сейчас проведена работа по подготовке объекта: произведены земляные работы. На данный момент занимаемся заменой дефектных участков,сообщил зам.директора МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Чернушевич.

Три бригады рабочих вышли на объект в оперативном режиме. Работы ведутся максимально корректно, чтобы не повредить благоустройство на придомовой территории. В результате ремонта без воды остались три дома на проспекте Строителей, один дом на проспекте Мира и два соцобъекта – детский сад и школа. Планируется, что работы будут завершены максимум в течение двух дней.