Лидер неоязыческого объединения в Екатеринбурге оказался под следствием

26 июля в квартире лидера неоязычников прошли обыски и с Владимира Серги была взята подписка о невыезде. 1 августа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил о возбужденном против него уголовном деле по статье об экстремизме.

Здравия Славяне! Сообщаю, что против меня возбуждено уголовное дело по ст. 282 часть 1. Сообщаю всем, кто не равнодушен к вопросу Народного возрождения, прошлому, настоящему и будущему страны,что 26.07.2018 года в 5:30 ко мне прибыли силовики, предъявив постановление суда на проведение обыска и предложили добровольно передать им в руки все материалы, касаемые моей «экстремистской деятельности». Далее приступили к обыску,написал Владимир на своей стене.

Как сообщает «Новая газета», в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области отказались комментировать ситуацию с уголовным делом против лидера «Схорон же Славен». Сам Владимир в комментариях под своим постом утверждает, что его не познакомили с подробностями выдвинутых обвинений.