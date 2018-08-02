Областная пресса исчезнет с прилавков сети «Магнит» в Свердловской области

Главный редактор полевской газеты «Диалог» Елена Рыбчак обратила внимание коллег на то, что в сети магазинов «Магнит» на территории Свердловской области перестанут продавать областные и местные газеты. Товары из категории «Пресса» будут заменены на категорию «Детские товары».

Коллеги, «Магнит» выставил прессу всей Свердловской области за дверь! Без предупреждения и извинений. Говорят: уходите и стойки свои забирайте! С 6 августа прекращают продажи полностью,написала Рыбчак в обращении к областным СМИ.

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин откликнулся на просьбы редакторов областных СМИ и пообещал от имени Союза обратиться к руководителю администрации губернатора Свердловской области.

Нас проинформировали, что ситуацией этой будут заниматься. На какое-то время положение дел вроде бы стабилизировалось. Однако, как видим, выдворение прессы из торговой сети «Магнит» продолжается,рассказал Александр Левин на своей странице в социальной сети.

Как сообщает «Областная газета» в екатеринбургском филиале АО «Тандер» информацию о выводе из продажи товаров категории «Пресса» подтвердили.