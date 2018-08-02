Реализация проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле достигла экватора

В рамках проекта «Светлый город» уличное освещение появилось в отдаленных микрорайонах Нижнего Тагила. На совещании у врио мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева представители подрядчика «Швабе-Урал» предоставили отчет о проделанной работе: 4 760 опор установлены, 2 300 из них уже вошли в эксплуатацию. Согласно контракту, подрядчику предстоит смонтировать всего 10 000 опор и более 20 000 энергоэффективных светоточек.

Сейчас работы идут на Красном Камне, Восточном шоссе. На улицах Фрунзе, Быкова, Космонавтов закончим монтаж досрочно к 5 августа. Остальные улицы – до 10 августа. Далее будем выходить на Рудник III Интернационала и в частный сектор Гальянки,рассказал директор «Швабе-Урал» Данил Меркулов.