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Реализация проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле достигла экватора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Реализация проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле достигла экватора

Сегодня, 16:40Общество
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