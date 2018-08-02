Тагильский предприниматель попадет под суд за невыплату зарплаты

Мужчина занимается организацией услуг общественного питания на территории города. Прокуратура выяснила, что в 2017 году на предприятиях у обвиняемого в разное время трудились два повара и одна посудомойщица. Между сотрудниками и начальством был заключен договор.

В период с сентября по декабрь указанного года ИП имел реальную возможность выплачивать зарплату сотрудникам в полном объеме. Однако в прокуратуре уверены, что мужчина из корысти или личного интереса перечислил работникам деньги не полностью.