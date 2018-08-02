Тагильский предприниматель попадет под суд за невыплату зарплаты

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В Нижнем Тагиле будут судить индивидуального предпринимателя за невыплату заработной платы своим подчиненным.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила
Мужчина занимается организацией услуг общественного питания на территории города. Прокуратура выяснила, что в 2017 году на предприятиях у обвиняемого в разное время трудились два повара и одна посудомойщица. Между сотрудниками и начальством был заключен договор.
В период с сентября по декабрь указанного года ИП имел реальную возможность выплачивать зарплату сотрудникам в полном объеме. Однако в прокуратуре уверены, что мужчина из корысти или личного интереса перечислил работникам деньги не полностью.
Уголовное дело было направлено в Ленинский судебный район Нижнего Тагила. За невыплату заработной платы из личной заинтересованности руководителю организации грозит до трех лет лишения свободы.
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