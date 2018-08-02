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Житель Нижнего Тагила подстроил кражу купленного в кредит телефона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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67237 1502885857

Житель Нижнего Тагила подстроил кражу купленного в кредит телефона

Сегодня, 22:25Общество
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