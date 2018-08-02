Житель Нижнего Тагила подстроил кражу купленного в кредит телефона

1 августа в отделение полиции Нижнего Тагила обратился 19-летний местный житель. Он рассказал полицейским о том, что во время отдыха на берегу Муринских прудов неизвестный мужчина вырвал у него из рук телефон стоимостью более 40 тыс. рублей. Принимая показания потерпевшего и его подруги, сотрудники правоохранительных органов заметили несостыковки в их словах и вскоре выяснили, что никакой кражи не было.

Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, молодой человек потерял телефон. Так как устройство было куплено в кредит и застраховано, то тагильчанин решил получить за него страховую выплату и обратился в полицию с ложным заявлением.