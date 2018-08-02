Жители дома в Туринске месяц сидят без воды из-за 100-летнего водопровода

30 августа 2017 года новострой по адресу: Ленина, 121 был сдан, и туда начали заселяться первые жильцы. Они столкнулись с тем, что в построенном доме отсутствует горячая вода. 5 июля 2018 года из крана перестала течь холодная вода. Как рассказывают жильцы дома, практически через месяц, 2 августа, вода побежала тонкой струйкой. Это позволило коммунальщикам отчитаться о ликвидации аварии.

Видео Видео: URA.ru

Проблемы с водой связаны с тем, что здание находится в районе железнодорожного вокзала, поэтому подключено к водопроводу, принадлежащему железной дороге. По информации URA.ru возраст труб — 105 лет. И любая неполадка приводит к спорам администрации и представителей железной дороги о том, кто должен ликвидировать аварии.

В администрации Туринска рассказали, что из-за возраста водопровода уже произошло около десятка прорывов.