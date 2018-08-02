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Жители дома в Туринске месяц сидят без воды из-за 100-летнего водопровода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители дома в Туринске месяц сидят без воды из-за 100-летнего водопровода

Сегодня, 19:55Общество
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