Apple заявила, что перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri
Сегодня, 19:11ОбществоФото: pixabay.com
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Американская компания Apple приостановила глобальную программу контроля качества приложения Siri, предполагавшую прослушивание запросов пользователей сторонними компаниями. Об этом 2 августа сообщил сайт The Verge ссылаясь на представителя Apple.
Телеканал «360» передал, подрядчики, проверяющие записи, слушали менее 1% запросов длиной в несколько секунд и все эти сообщения были анонимными. В компании отметили, что данные передавались для проверки, случайного запуска голосового помощника и оценки качества ответов Siri на вопросы.
В 2018 в социальных сетях поступало много сообщений о том, что устройства компании Apple могут «подслушивать» пользователей через Siri. Представители Apple тогда заявили, что подобное невозможно без согласия клиентов.
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