Apple заявила, что перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri

Телеканал «360» передал, подрядчики, проверяющие записи, слушали менее 1% запросов длиной в несколько секунд и все эти сообщения были анонимными. В компании отметили, что данные передавались для проверки, случайного запуска голосового помощника и оценки качества ответов Siri на вопросы.