Опубликовано видео задержания экс-прокурора Пригородного района

Бывший прокурор Пригородного района Свердловской области не присутствовал на заседании, поскольку заранее попросил перенести рассмотрение дела в Екатеринбург по месту своего проживания. Судья удовлетворил ходатайство Игоря Вейса, дело будет передано в Ленинский суд Екатеринбурга.

Напомним, что Вейса остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ему вменяется статья «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 31 июля стало известно, что Игорь Вейс написал заявление об увольнении, его обязанности выполняет Павел Ашеев, который ранее занимал должность заместителя.