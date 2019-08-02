Опубликовано видео задержания экс-прокурора Пригородного района
Сегодня, 12:53ОбществоФото: скрин с видео АН «Между строк»
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Заседание по делу должно было пройти 2 августа в Ленинском суде Нижнего Тагила, однако Игорь Вейс ходатайствовал о переносе места рассмотрения дела, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Бывший прокурор Пригородного района Свердловской области не присутствовал на заседании, поскольку заранее попросил перенести рассмотрение дела в Екатеринбург по месту своего проживания. Судья удовлетворил ходатайство Игоря Вейса, дело будет передано в Ленинский суд Екатеринбурга.
Напомним, что Вейса остановили сотрудники Госавтоинспекции. Ему вменяется статья «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 31 июля стало известно, что Игорь Вейс написал заявление об увольнении, его обязанности выполняет Павел Ашеев, который ранее занимал должность заместителя.
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Видео: АН «Между строк»
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