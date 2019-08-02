Мэрия Нижнего Тагила объявит второй конкурс на строительство моста через пруд

Информация о подаче заявок на конкурс была опубликована на сайте госзакупок 28 июня. Срок подачи заявок уже завершен. По словам первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, служба заказчика городского хозяйства и финансово-экономический блок мэрии занимаются подготовкой проведения конкурса.

Это второй конкурс, который объявляет мэрия. Первый конкурс был объявлен несостоявшимся, поскольку на участие в нем не поступило ни одной заявки.

По мнению Вячеслава Горячкина, на это мог повлиять тот факт, что проектная документация очень объемная, а времени на подачу заявок было не так много. По этой причине возможные участники конкурса могли не успеть в полном объеме изучить документы.

В период подачи заявок от потенциальных участников поступило несколько запросов о разъяснении конкурсной документации. Мы видим, что, во-первых, интерес у мостостроителей есть, во-вторых, они считают наш проект реализуемым, пояснил Горячкин.

После объявления нового конкурса у подрядчиков будет не менее трех недель для уточнения деталей проекта. Заключение контракта планируется на осень.

Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального, муниципального бюджетов. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ. В июне из областного бюджета городу уже были выделены 500 млн рублей, в 2020 и 2021 годах муниципалитет получит ещё 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно.