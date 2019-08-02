На Урале восемь школьников обвиняются в попытке кражи металлолома
Сегодня, 11:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На станции Каменск-Уральский дети пытались украсть 393 кг металлолома, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
22 августа 2018 года очевидцы сообщили в полицию, что дети скидывают из грузового вагона металлолом. При виде правоохранителей дети попытались сбежать, однако одного удалось поймать. Он помог установить соучастников кражи.
В краже были замешаны восемь школьников в возрасте от 13 до 16 лет.
Многие из них состоят на учете в полиции за совершение мелкого хулиганства, потребление алкоголя, один был судим, семьи у большинства неблагополучные, рассказали в МВД.
В отношении троих подростков возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба, нанесенного при попытке кражи 393 кг металлолома, оценивается в 6648 тысяч рублей.
Дети планировали вывезти похищенное в пункт приема лома.
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