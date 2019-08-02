На Урале восемь школьников обвиняются в попытке кражи металлолома

22 августа 2018 года очевидцы сообщили в полицию, что дети скидывают из грузового вагона металлолом. При виде правоохранителей дети попытались сбежать, однако одного удалось поймать. Он помог установить соучастников кражи.

В краже были замешаны восемь школьников в возрасте от 13 до 16 лет.

Многие из них состоят на учете в полиции за совершение мелкого хулиганства, потребление алкоголя, один был судим, семьи у большинства неблагополучные, рассказали в МВД.

В отношении троих подростков возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба, нанесенного при попытке кражи 393 кг металлолома, оценивается в 6648 тысяч рублей.