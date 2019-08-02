Нижнетагильский поисковой отряд «Скорпион» получил собственное помещение под штаб

В 2019 году «Скорпиону» исполняется три года. За это время поисковики провели более 200 операций и спасли десятки жизней. Сейчас в отряде 22 человека. Руководитель отряда отмечает, что часто поисковикам не хватает ресурсов, и они будут рады любой помощи.