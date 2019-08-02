Нижнетагильский поисковой отряд «Скорпион» получил собственное помещение под штаб
Сегодня, 12:18ОбществоФото: страница отряда во «ВКонтакте»
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Мэрия Нижнего Тагила передала отдельное помещение поисковому отряду «Скорпион». Штаб расположится на улице Аганичева, 8, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановление о передаче помещения в 65 квадратных метров подписал замглавы администрации Вячеслав Горячкин. Как рассказал руководитель отряда Игорь Гапонов, помещение будут использовать в качестве штаба.
В 2019 году «Скорпиону» исполняется три года. За это время поисковики провели более 200 операций и спасли десятки жизней. Сейчас в отряде 22 человека. Руководитель отряда отмечает, что часто поисковикам не хватает ресурсов, и они будут рады любой помощи.
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