СК возбудил уголовное дело по пожарам в Сибири
Сегодня, 09:32ОбществоФото: госкорпорация «Роскосмос»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». По версии следствия, в региональном Министерстве лесного хозяйства не предприняли мер по тушению пожаров, которые начались еще в марте.
В рамках следствия решается вопрос о проведении экспертиз, допросе свидетелей и проведении обысков.
«Роскосмос» опубликовал фотографии пожаров из космоса.
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