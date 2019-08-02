В карты «МИР» встроят разработанный в России чип для бесконтактной оплаты
Для карт «Мир» разработан первый отечественный чип, позволяющий проводить бесконтактные платежи, передаёт «РБК» со ссылкой на Алексея Дианова — представителя разработчика чипа АО «НИИ Молекулярной электроники». Разработка призвана защитить систему «Мир» от влияния санкций и утечки данных.
Новая версия чипа имеет собственную операционную систему. Сам чип уже сертифицирован Национальнальной системой платежных карт, которой и принадлежит «МИР».
Выпускать чип будет предприятие «Микрон», которое входит в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха», а весь процесс выпуска, от разработки и до производства, будет проходить на территории России, передает «РБК». Одной из ключевых целей разработки является защита системы «МИР» от санкций и дальнейшее вытеснение зарубежных аналогов.
По данным «РБК», сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах на данный момент, не поддерживают технологию бесконтактной оплаты.