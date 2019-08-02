В карты «МИР» встроят разработанный в России чип для бесконтактной оплаты

Выпускать чип будет предприятие «Микрон», которое входит в совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха», а весь процесс выпуска, от разработки и до производства, будет проходить на территории России, передает «РБК». Одной из ключевых целей разработки является защита системы «МИР» от санкций и дальнейшее вытеснение зарубежных аналогов.