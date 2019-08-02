В Новоуральске организация оборудовала квест-комнату в убежище

В Свердловской области действуют 25 игровых квест-команд в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Новоуральске.

В Новоуральске при проверке была выявлена квест-команата, которую оборудовали в подвале жилого дома. Этот подвал являлся убежищем, кроме того, организаторы не предоставили разрешительные документы на оборудование там комнаты для мероприятий.

В Екатеринбурге в адрес ООО «Инсайдквест» возбуждено административное дело за нарушение противопожарной безопасности. Также выявлены нарушения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурами Ленинского, Кировского и Чкаловского районов Екатеринбурга, в целях устранения которых приняты меры прокурорского реагирования.