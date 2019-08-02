В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон на компьютерах изолентой
Сегодня, 11:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты Роскачества таким способом рекомендуют россиянам обезопасить себя от киберпреступников, пишут «Известия».
Для заклейки лучше всего использовать изоленту, так как скотч оставляет следы после удаления.
Такой способ позволит обезопасить себя от хакеров, которые могут взломать компьютер. Также специалисты отмечают, что при взломе компьютера или телефона пользователь этого даже не заметит. Программы-шпионы способны активировать видеоустройства без ведома хозяина техники, а также копировать нажатие клавиш, читать сообщения и скачивать документы.
Именно по такому принципу работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные операционные системы Android и iOS через уязвимость, заложенную в старых версиях мессенджера WhatsApp.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей