В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон на компьютерах изолентой

Для заклейки лучше всего использовать изоленту, так как скотч оставляет следы после удаления.

Такой способ позволит обезопасить себя от хакеров, которые могут взломать компьютер. Также специалисты отмечают, что при взломе компьютера или телефона пользователь этого даже не заметит. Программы-шпионы способны активировать видеоустройства без ведома хозяина техники, а также копировать нажатие клавиш, читать сообщения и скачивать документы.