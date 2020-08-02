Проверка ЕВРАЗа и санитарно-защитные зоны кладбищ. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Неделя началась с сообщения о прокурорской проверке на ЕВРАЗ НТМК. Природоохранная прокуратура проверит комбинат после многочисленных жалоб горожан на неприятный запах и оранжевое небо.

Природоохранная прокуратура проверяет ЕВРАЗ НТМК из-за оранжевого неба

Еще одна проверка соблюдения санитарного законодательства прошла в Горноуральском ГО. Роспотребнадзор выявил, что администрация округа не определила санитарные зоны для кладбищ.

Администрация Горноуральского ГО не смогла определить санитарно-защитные зоны кладбищ

Кроме того, оказалось, что в реку Салка стекают фекальные стоки.

Роспотребнадзор выявил сброс фекальных вод в реку Салка в Горноуральском ГО

На минувшей неделе исполнилось три года с момента исчезновения хоккеиста Александра Чумарина. Убийца осужден, а тело молодого человека так и не найдено. Разобрались в истории, в которой вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Дело об убийстве тагильского спортсмена Александра Чумарина: как это было

На фоне коронавируса свердловские медучреждения испытывают колоссальную нагрузку. Однако как оказалось, проблемы больниц — это не только нехватка кадров и наплыв пациентов. В Нижнем Тагиле, например, большинство медучреждений построены еще в середине прошлого столетия. Больницы и поликлиники находятся в помещениях бывших общежитий и детсадов. Поставить там современное оборудование порой невозможно — проводка не выдержит. А уж сносить перегородки и перестраивать здания — это и вовсе порой фантастика. Так почему в Нижнем Тагиле Минздрав не строит новые больницы?

«Есть у Запорожца подушки безопасности?». Больные места медучреждений Нижнего Тагила

Позитивным завершением недели в Нижнем Тагиле стала высадка деревьев на Аллее строителей. Редакция TagilCity.ru приняла участие в мероприятии, посадила дерево имени своих постоянных читателей и подготовила репортаж.