В Екатеринбурге в День ВДВ прошло массовое шествие и традиционные прыжки парашютистов

Большинство людей озадачены, что праздник ранее был отменен из-за коронавируса, а в Екатеринбурге — нет.

На этот вопрос изданию ответил председатель Союза десантников по УрФО Евгений Тетерин. По его словам, таким способом власти хотели ограничить количество людей на празднике и потому перенесли массовые мероприятия, но полностью отказаться от празднования не смогли.

Он объяснил, что массовые мероприятия перенесли, а совсем отменить их не смогли. Тетерин также подчеркнул, что десантников и из Екатеринбурга и из ближайших городов просили не приезжать на праздник. При этом из-за коронавируса была отложена презентация книги о ВДВ, а также открытие памятника. Они будут проведены позднее, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Само празднование началось с традиционных прыжков парашютистов. Они преземлились на площадке у «Космоса». В общей сложности десантировались 10 человек.