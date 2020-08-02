В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после травмы ребенка в скейт-парке
Сегодня, 11:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Надзорное ведомство организовало проверку после информации в СМИ о травмировании 11-летнего мальчика в скейт-парке у горно-металлургического колледжа, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 1 августа, мальчик пытался выполнить трюк, однако провалился в дыру в рампе, потребовалась помощь скорой и госпитализация. Ребенок повредил ногу.
В Нижнем Тагиле в скейт-парке из-за дыры в рампе травмировался 11-летний мальчик
По предварительной информации, причиной травмы стало ненадлежащее состояние оборудования. В ходе проверки будет установлено кто следит за состоянием оборудования, а также когда именно оно было смонтировано.
Напомним, ранее прокуратура проверила скейт-парк на площади Славы на Вагонке. Было выявлено ненадлежащее состояние оборудования для экстремальных видов спорта.
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