В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после травмы ребенка в скейт-парке

Инцидент произошел 1 августа, мальчик пытался выполнить трюк, однако провалился в дыру в рампе, потребовалась помощь скорой и госпитализация. Ребенок повредил ногу.

По предварительной информации, причиной травмы стало ненадлежащее состояние оборудования. В ходе проверки будет установлено кто следит за состоянием оборудования, а также когда именно оно было смонтировано.