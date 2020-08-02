В российских ВУЗах студентов обяжут носить маски с начала учебного года

Так, маску смогут не надевать только те студенты, у которых обнаружены антитела к коронавирусу.

Как пишут «РИА-Новости», ранее об этом заявлял глава ведомства Валерий Фальков во время онлайн-совещания с ректорами ВУЗов.

По его словам, это позволит организовать процесс обучения с соблюдением правил профилактики коронавируса.

При этом обеспечение студентов и преподавателей масками возлагается на университеты. Если у кого-то будут выявлены антитела, то занятия можно будет посещать без масок. Для этого обязательно предоставляется справка. Кроме того, во время чтении лекции преподаватель тоже может снимать маску.

В каждом учебном корпусе должна быть обеспечена термометрия с целью предупреждения заражения инфекцией.

Что касается иностранных студентов, то им по прибытию в Россию нужно будет соблюдать обязательный 14-дневный карантин, а также сдать тест на наличие коронавируса на 10-12 день пребывания в стране. Только после этого их допустят к занятиям.

Тех учащихся, что въехать в страну не смогут, ВУЗы должны обеспечить материалами дистанционно. А иногородним студенты, прежде чем приступить к обучению, должны будут сдать тест на коронавирус.