Десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ

Десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ
Десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ
Вчера, 23:41ОбществоФото: TagilCity.ru
Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С самого утра в Нижнем Тагиле возле памятника «Брод в неизвестность» прошла церемония возложения цветов.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров поздравил «крылатую пехоту» с праздником, и отметил, что ВДВ по праву входят в элиту Вооруженных Сил России.

Во время антитеррористических операций и миротворческих миссий в горах Афганистана, Северного Кавказа, в пустынях Сирии – всегда и всюду вы были на высоте, проявляя отвагу и взаимовыручку. Десантники являются продолжателями славных боевых традиций ветеранов Великой Отечественной войны,сказал Валерий Сухов.

десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ
Фото:tagilcity.ru

Чиновник пожелал всем, кто прошел суровую школу в войсках «дяди Васи», успехов в служении Родине, крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Напомним, что торжественный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле.

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