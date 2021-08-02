Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. С самого утра в Нижнем Тагиле возле памятника «Брод в неизвестность» прошла церемония возложения цветов.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров поздравил «крылатую пехоту» с праздником, и отметил, что ВДВ по праву входят в элиту Вооруженных Сил России. Во время антитеррористических операций и миротворческих миссий в горах Афганистана, Северного Кавказа, в пустынях Сирии – всегда и всюду вы были на высоте, проявляя отвагу и взаимовыручку. Десантники являются продолжателями славных боевых традиций ветеранов Великой Отечественной войны,сказал Валерий Сухов. десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ Фото: tagilcity.ru Чиновник пожелал всем, кто прошел суровую школу в войсках «дяди Васи», успехов в служении Родине, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Напомним, что торжественный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Нижнем Тагиле. Возложение цветов на мемориалах состоялось в Нижнем Тагиле 9 мая

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter