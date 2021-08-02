Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music

Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music
Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music
Сегодня, 16:45ОбществоФото: пресс-служба МегаФон
Бесплатную годовую подписку на Apple Music свердловчанам предлагает МегаФон. Она будет доступна всем новым абонентам тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа.

Для свердловчан с сегодняшнего дня до конца августа действует предложение от МегаФона по бесплатному пользованию приложения Apple Music в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба сотового оператора.

Специалисты компании в рамках проведенных исследований по актуальным потребностям абонентов выяснили, что порядка 20 миллионов пользователей интересуются музыкальными стриминговыми приложениями, при этом большая часть аудитории этих сервисов — 57% — приходится на мужчин, а 43% — на женщин.

Без рекламы в Apple Music доступно более 75 миллионов песен в объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе Android.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный доступ к сервису на любом тарифе на 6 месяцев, рассказали в МегаФоне.

Оформить подписку можно в личном кабинете приложения МегаФона в мобильной версии в разделе «Для меня».

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