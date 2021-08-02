Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music

Для свердловчан с сегодняшнего дня до конца августа действует предложение от МегаФона по бесплатному пользованию приложения Apple Music в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба сотового оператора.
Специалисты компании в рамках проведенных исследований по актуальным потребностям абонентов выяснили, что порядка 20 миллионов пользователей интересуются музыкальными стриминговыми приложениями, при этом большая часть аудитории этих сервисов — 57% — приходится на мужчин, а 43% — на женщин.
Без рекламы в Apple Music доступно более 75 миллионов песен в объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе Android.
Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный доступ к сервису на любом тарифе на 6 месяцев, рассказали в МегаФоне.
Оформить подписку можно в личном кабинете приложения МегаФона в мобильной версии в разделе «Для меня».