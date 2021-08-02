Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ “железной” гонки

Как сообщает sovsport.ru, Немчик отметил, что соревнования были организованы с высоким профессионализмом и впечатляющим размахом. Знаменитый триатлонист выразил свою благодарность президенту, подчеркнув, что тот является давним поклонником спорта. “Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!” – это слова живой легенды триатлона, адресованные Владимиру Путину.
Примечательно, что Марек Немчик за свою спортивную карьеру принял участие в 95 гонках Ironman.
Глава государства ранее обратился с напутственной речью к организаторам Ironman и спортсменам-триатлонистам. Российский лидер озвучил надежду, что проведение данного турнира поможет популяризировать триатлон в стране.