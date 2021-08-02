Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ “железной” гонки

Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ “железной” гонки
Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ “железной” гонки
Сегодня, 15:29ОбществоФото: фрагмент видео
Многократный победитель гонок триатлона Ironman Марек Немчик обратился к российскому президенту Владимиру Путину со словами благодарности за приглашение на первую в стране “железную” гонку в статусе почетного гостя.

Как сообщает sovsport.ru, Немчик отметил, что соревнования были организованы с высоким профессионализмом и впечатляющим размахом. Знаменитый триатлонист выразил свою благодарность президенту, подчеркнув, что тот является давним поклонником спорта. “Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!” – это слова живой легенды триатлона, адресованные Владимиру Путину.

Примечательно, что Марек Немчик за свою спортивную карьеру принял участие в 95 гонках Ironman.

Глава государства ранее обратился с напутственной речью к организаторам Ironman и спортсменам-триатлонистам. Российский лидер озвучил надежду, что проведение данного турнира поможет популяризировать триатлон в стране.

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