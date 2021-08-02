Минеева отметила необходимость льготного кредитования для поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым малому и среднему бизнесу Москвы выделят 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19. Кроме того, в бюджете заложено 4 млрд рублей на льготное кредитование.

Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева прокомментировала данную меру, отметив, что она позволит закрыть вопрос с инвестициями. Сайт kommersant.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о том, что в аппарат уполномоченного часто поступают предложения, связанные с компенсацией расходов на средства индивидуальной защиты. Бизнес-омбудсмен назвала выделение субсидий действенной и востребованной мерой. В рамках кредитования малого и среднего бизнеса максимальная ставка составит 7%. Благодаря этому, как отмечает Минеева, МСБ получит возможность пополнить оборотные средства и закрыть потребность в инвестициях. Также МСП будут выделены субсидии для профилактики COVID-19, которые составят не более 15 тыс. рублей на организацию или ИП. На компенсацию трат на средства индивидуальной защиты будет направлено не более 6,5 тыс. рублей на одного работника. Отметим, что субсидии будут выделены тем организациям, которые задействованы в пострадавших от пандемии отраслях. Данный перечень будет сформирован департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. С 1 сентября ведомство будет принимать заявки. Условия для получения субсидий - обязательная вакцинация сотрудников и соблюдение требований Роспотребнадзора по санитарным ограничениям. Кроме того, 4 млрд рублей будет направлено на льготное кредитование для МСП. Правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря программу предоставления льготных стабилизационных кредитов после обращения предпринимателей, для которых данная мера поддержки оказалась востребованной. Мэр также подписал документ, отменяющий обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве. Соблюдать масочный режим, как отметил Сергей Собянин, по-прежнему необходимо. С 12 июля в Москве вновь принимают заявки на оформление субсидий для бизнеса. Среди расходов, которые могут в рамках программы компенсировать предприниматели, - траты на участие в выставках, продвижение товаров и услуг с помощью интернет-каналов, комиссии при использовании сервисов по доставке еды и работу с маркетплейсами. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с целью поддержать бизнес была разработана программа из 14 городских субсидий и грантов. Прошлый год показал, что наиболее популярными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также для покрытия расходов на экспорт.

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