На завершение строительства ЕКАД выделено 2,4 миллиарда рублей

2,4 миллиарда рублей получит Свердловская область на реконструкцию участка ЕКАД «Семь Ключей – Большой Исток», а также на строительные работы оставшегося участка дороги Пермь – Екатеринбург – Подъезд к Екатеринбургу от трассы «Урал».

Во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на ИННОПРОМ власти Свердловской области обратились к нему с просьбой выделить средства на завершение строительства ЕКАД в 2021 году, пишет «Областная газета». Предполагается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург уменьшится с 14 до 7 часов. В Свердловской области дорога пройдёт по территориям Красноуфимского и Ачитского городского округа. Напомним, в апреле 2021 года трассу Екатеринбург — Серов на ЕКАД перекрыл рухнувший пешеходный мост, тем самым парализовав движение. Пострадавших не было. В ДТП с «Газелью» на ЕКАД пострадали три человека

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