О тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы

Лесные пожары окружили курортные города Турции, где сейчас отдыхает немало туристов, в том числе из Свердловской области. Уральские путешественники рассказали, как тушат пожары на Средиземноморском побережье российские самолеты.

Пожарная техника из России принимает участие в тушении пожаров, охвативших Средиземноморское побережье в Турции. По словам туристов из Свердловской области, ставших очевидцами борьбы с возгораниями, в тушении принимают участие самолеты и ветролеты. Над пляжем летают и на глазах у всех черпают воду для тушения пожаров, рассказал один из жителей Екатеринбурга Е1. В данный момент в Турции к тушению пожаров привлечены пять российских самолетов Ил-76, три Бе-200, а также три вертолета Ми-8. Напомним, с конца июня 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму, а на воду ложится пепел. Из некоторых отелей начали эвакуировать людей. На воду опускается пепел: екатеринбургские туристы рассказали о пожаре в Турции

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