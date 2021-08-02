О тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы

Пожарная техника из России принимает участие в тушении пожаров, охвативших Средиземноморское побережье в Турции. По словам туристов из Свердловской области, ставших очевидцами борьбы с возгораниями, в тушении принимают участие самолеты и ветролеты.
Над пляжем летают и на глазах у всех черпают воду для тушения пожаров, рассказал один из жителей Екатеринбурга Е1.
В данный момент в Турции к тушению пожаров привлечены пять российских самолетов Ил-76, три Бе-200, а также три вертолета Ми-8.
Напомним, с конца июня 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья бушуют лесные пожары. Местные жители и отдыхающие сообщают, что населенные пункты находятся в дыму, а на воду ложится пепел. Из некоторых отелей начали эвакуировать людей.