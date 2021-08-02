О возможности получить выплату в 250 тысяч рублей россиянам напомнили в Минтруде

Единовременную выплату в четверть миллиона рублей могут получить на открытие своего бизнеса или переобучение жители России. Об этом напомнила заместитель министра труда России Ольга Баталина.

Стартовый капитал в размере 250 тысяч рублей жители России могут получить от государства и потратить на трудоустройство, открытие собственного дела, 100 тысяч рублей можно получить на организацию личного подсобного хозяйства, рассказала замминистра труда Ольга Баталина «Российской газете». Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви, отметила представитель Минтруда. Помощь семье с детьми в трудоустройстве — основная задача социального контракта, поэтому важно помочь в поиске работы в том месте, где они проживают. По словам Баталиной, государство может финансово помочь и в переобучении российских граждан, в том числе повышении квалификации — на это можно получить единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. Программа действует во всех регионах страны, подчеркнули в министерстве труда. Напомним, в конце июня 2021 года указ о досрочном начале выплаты единовременного пособия семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Деньги на счета россиян начнут поступать со 2 августа. Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей

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