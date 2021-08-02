Сбербанк разблокировал карты тагильчанки после публикации TagilCity.ru

Тагильчанка вновь получила доступ к своим банковским картам, которые оказались заблокированы Сбербанком при попытке взять кредит, после публикации об этой истории на TagilCity.ru.

Как сообщила редакции Юлия, карты были разблокированы в этот же вечер, 30 июля. Кроме того, тагильчанке в отделении Сбербанка пообещали перевыпустить карты в короткий срок. Карту одну выдали на месте, вторая — Виза Голд. Ее надо изготавливать, но обещали в понедельник выдать уже,рассказала Юлия. Также в Сбербанке, по словам девушки, проведут проверку в отношении сотрудников колл-центра, которые после блокировки карт предоставили некорректную информацию. Напомним, жительница Нижнего Тагила попыталась через мобильное приложение банка оформить заявку на кредит. После этого банк заблокировал все ее карты, объяснив это подозрением на мошеннические действия. Сбербанк заблокировал карты тагильчанки после попытки взять кредит

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