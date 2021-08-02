Сотрудники Рефтинской птицефабрики в связи с её приватизацией боятся увольнения

Коллектив птицефабрики «Рефтинская» в Свердловской области стал беспокоиться из-за предстоящей приватизации. Начальство отправляет письма работникам, в которых старается их успокоить.

Сотрудники птицефабрики боятся, что в скором времени в связи с приватизацией на предприятии начнутся сокращения, пишет Ура.ру со ссылкой на гендиректора птицефабрики Александра Засыпкина. Руководство «Рефтинской» птицефабрики обещает подчинённым сохранение всех социальных программ и льгот. Засыпкин уверен, что новый собственник поднимет предприятие на новый уровень. Напомним, в конце июля 2021 года власти Свердловской области объявили о продаже птицефабрики «Рефтинская» в частную собственность. Данная мера должна избавить её от нелёгкого положения, в котором предприятие оказалось из-за долгов. Птицефабрике «Рефтинская» под Асбестом грозит закрытие

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