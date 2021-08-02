Убийца 19-летней екатеринбурженки Яны Смирновой осужден на 9,5 лет

Уроженец Узбекистана Лочинбек Низомидинов, 28 февраля 2020 года задушивший знакомую 19-летнюю девушку на почве ревности, по решению суда признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе следствия подсудимый вину не признавал, отметили в ведомстве.
Гособвинитель попросил посадить иностранного гражданина на 11 лет, однако Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Низомидова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, 31-летний южанин вместе с 19-летней Яной Смирновой находился в помещении автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге, когда напал на нее и начал душить предметом, использованным в качестве петли. Девушка скончалась от недостатка кислорода.