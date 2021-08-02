В России проведут масштабную информационную кампанию про осознанное потребление

Авторы программы разработают медиабанк с видеороликами, графикой и снимками. Данные материалы посвятят теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишет gorod55.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев пояснил, что уже в нынешнем году просветительский контент увидят 50 миллионов россиян. По приказу вице-премьера России Виктории Абрамченко Российский экологический оператор приступил к серьезной просветительской работе и на федеральном, и региональном уровне. Сведения до граждан будут доносить посредством классических каналов массовой коммуникации и новых медиа.
РЭО начнет применять контент для собственных федеральных компаний. Материалы станут высылать и в регионы с целью работы с гражданами на местах. Масштабная деятельность будет развернута в популярных блогах в Instagram, YouTube и TikTok, сказал Денис Буцаев.
Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил, что практика работы его структуры в провинциях свидетельствует о повышенной заинтересованности людей в информационной поддержке раздельного сбора отходов. Нужна пропаганда. Именно пропаганда. Раздельный сбор мусора входит в число задач государственной важности. Данное направление идеологически значимое.
По словам эколога, население готово использовать систему раздельного сбора мусора, однако инфраструктуры для этого нет. Необходимы специальные контейнерные площадки.
Специалист тематической площадки «Экология» Александр Коган заявил, что привычка разделения мусора должна формироваться с самого детства. В Российской Федерации нужно создавать и развивать экологическую культуру.
Эксперт подчеркнул, что для эффективности реформы надо говорить с россиянами. Здесь имеется в виду ведение честной и открытой беседы. Люди должны понимать, почему правительство принимает те или иные решения и какие из них работают. Помимо этого, надо осознавать, что столь серьезная реформа невозможна без регулярной работы по экологическому просвещению.
Вице-премьер Виктория Абрамченко много раз указывала на негативное влияние мусора на природу. Отрасль обращения отходов, в отличие от других сфер, касается каждого человека. Любой россиянин испытывает на себе последствия всех перемен. Раздельный сбор мусора - неотъемлемая часть новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Власти должны всячески способствовать переработке мусора и извлечению вторичных материальных ресурсов. Пора перейти к раздельному накоплению. Нужно наладить деятельность по изменению культуры потребления и рассказывать населению о реформе.