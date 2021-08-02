В России проведут масштабную информационную кампанию про осознанное потребление

Эксперт подчеркнул, что для эффективности реформы надо говорить с россиянами. Здесь имеется в виду ведение честной и открытой беседы. Люди должны понимать, почему правительство принимает те или иные решения и какие из них работают. Помимо этого, надо осознавать, что столь серьезная реформа невозможна без регулярной работы по экологическому просвещению.